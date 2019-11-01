PoW и PoS – это типы алгоритмов, с помощью которых блокчейн определяет как будет решаться задача распределения награды за новый блок (монету).



В PoW (от англ. proof of work – доказательство работы) – вероятность успешного решения криптографического пазла, от которого зависит создание нового блока, больше у обладателей более мощного вычислительного оборудования.



В PoS (от англ. proof of stake, дословно: «подтверждение доли») – создатель следующего блока определяется псевдослучайно, и это зависит от его благосостояния, или, другими словами, размера кошелька.

