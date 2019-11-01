Смысл данной программы — заработок для участников Клуба, независимо от вложений и польза для всего РОЙ Клуба в виде рекламы, продвижения, популяризации.
Что нужно для участия:
- Быть действующим членом РОЙ Клуба.
- Быть готовым уделять свободное время на задания для получения выплат.
- Быть ответственным и активным.
- Подать заявку для регистрации в программе.
Если вы соответствуете всем условиям, то будете зарегистрированы в программе и сможете получать задания с разным уровнем сложности, в зависимости от ваших возможностей и пожеланий.
Чем сложнее задание — тем большую оплату вы получите за их выполнение.