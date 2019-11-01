Доход до 24% в месяц.
Зарабатывай на блокчейне PRIZM вместе с РОЙ Клубом
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Как зарабатывать независимо от вложений?
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Зарабатывайте каждый день из любой точки мира до 70 000 в месяц!
Подробности акции
Криптовалюта PRIZM на сегодня - это перспективнейшее направление для инвестиций. На рынке нет инструментов в подобными показателями доходности и безопасности средств инвесторов. Криптовалюту нельзя потерять - все кошельки зашифрованы, взлом исключен.
С Декабря 2018г. курс PRIZM вырос в 9 раз и продолжает набирать обороты. Держатели монет заработали не только 30% в месяц, но и кратно увеличили капитал за счет роста курса. Мы наблюдаем как меняются жизни людей, которые увидели в этом шанс сформировать себе серьезный капитал.
РОЙ Клуб
Еще одна особенность PRIZM в том, что достаточно иметь на своем кошельке 90 монет, что бы ежедневно зарабатывать. Конвертация монет обратно в рубли занимает от 10 до 30 минут, не зависит от суммы и доступна 24 часа в сутки.
Зарегистрироваться
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Что такое PRIZM?
Это криптовалюта, использующая для майнинга технологию PoS (proof of stake)- новые монеты создаются за хранение собственных монет в кошельке
Высокий доход
Стабильный доход до 30% в месяц.
До 9% от партнёров.

Защита средств
Криптовалюта хранится на зашифрованном кошельке с многоуровневыми паролями.
Рост курса
Кроме 30% в месяц, за 1 год курс PRIZM вырос в 10 раз и продолжает свой рост
Обмен
Обменять PRIZM на любую валюту можно
24/7 на 100 + бирж и обменников.
Для парамайнинга PRIZM достаточно только смартфона
Ежедневные
начисления
Начисление % от парамайнинга происходит ежесекундно

Вывод в любой момент
Вывод через биржи:
sigen.pro, hotbit.io,
btc-alpha.com,
livecoin.net, и другие..
Технология PoS
Для майнинга достаточно лишь смартфона, не грузит систему.

PRIZM почти 3 года
Старт криптовалюты 17.02 17 г. и она активно развивается. Рой Клуб лучшее сообщество PRIZM
Партнерская программа
Продвигайте свою партнерскую ссылку и получайте дополнительный доход до 9% от партнёров.
Защищенность и децентрализация
В основе любой криптовалюты - блокчейн, что гарантирует защищенность
Торговля PRIZM
Список бирж, на которых можно приобрести криптовалюту
sigen.pro
btc-alpha.pro
Платформа для торговли криптовалютой
Криптовалютная биржа
Купить PRIZM
Купить PRIZM
livecoin.net
Криптовалютная биржа
Криптовалютная биржа
hotbit.io
Купить PRIZM
Купить PRIZM
Как правильно приобрести
PRIZM
Как зарегистрироваться
в РОЙ Клуб и sigen.pro
Получение прибыли
РОЙ Клубе
Регистрация
Инвестировать в PRIZM просто!
1
Создать учетную запись
Пройдите простую регистрацию. С помощью telegram бота.
2
Получите первые монеты
Купите монеты на любой доступной бирже.
3
Получайте доход уже сегодня
До 1 % начисляется каждый день. Вы видите это в реальном времени.
ПЕРЕЙТИ В БОТ
$725 118 974
Капитализация PRIZM
$2 684 857
Объем торгов в день
105 000
Участников в Клубе
130 695 830PZM
Инвестировано в РОЙ Клуб

Партнёрская программа

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Вопрос-ответ
Что такое Pos и Pow технологии?
PoW и PoS – это типы алгоритмов, с помощью которых блокчейн определяет как будет решаться задача распределения награды за новый блок (монету).

В PoW (от англ. proof of work – доказательство работы) – вероятность успешного решения криптографического пазла, от которого зависит создание нового блока, больше у обладателей более мощного вычислительного оборудования.

В PoS (от англ. proof of stake, дословно: «подтверждение доли») – создатель следующего блока определяется псевдослучайно, и это зависит от его благосостояния, или, другими словами, размера кошелька.
Какие перспективы у криптовалюты PRIZM?
Криптовалюта PRIZM существует уже более 2 лет. И в отличии от многих других она развивается, выходит на новые биржи, появляются новые участники, растет оборот торгов и цена самой валюты. Перспективы хорошие, учитывая бурное развитие в последнее время.
Как вывести PRIZM?
Можно продать или обменять на биржах:
- биржа криптовалюты bit.team
- биржа криптовалюты btc-alpha.com
- биржа криптовалюты hotbit.io
- напрямую между людьми (не рекомендуется, особенно если люди не знакомые).
Для получения подробной информации оставьте заявку.
Это пирамида?
Это криптовалюта, которая торгуется на биржах. В любой пирамиде создатель может украсть все деньги. А криптовалюту - нет. Криптовалюта распределена и защищена благодаря технологии блокчейн. Ее нельзя просто выключить.
Только курс торговли на биржах отражает текущее состояние между спросом и предложением.
Получай деньги за выполнение заданий
Смысл данной программы — заработок для участников Клуба, независимо от вложений и польза для всего РОЙ Клуба в виде рекламы, продвижения, популяризации.

Что нужно для участия:

  • Быть действующим членом РОЙ Клуба.
  • Быть готовым уделять свободное время на задания для получения выплат.
  • Быть ответственным и активным.
  • Подать заявку для регистрации в программе.
Если вы соответствуете всем условиям, то будете зарегистрированы в программе и сможете получать задания с разным уровнем сложности, в зависимости от ваших возможностей и пожеланий.

Чем сложнее задание — тем большую оплату вы получите за их выполнение.

Пропустите этот шаг, если Вы уже участник РОЙ Клуба
Заполните заявку ниже
Ознакомьтесь с примерами заданий
Зарегистрируйте кошелек по иснтрукции
1
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3
Выполняйте их по инструкции, составляйте отчеты
В криптовалюте, которую можете выводить себе на карту в течение 10 минут
Получайте задания
Зарабатывайте 1000-3000р в день
4
5
Как начать работать в нашей команде?
Подробнее от основателя PRIZM
Стать участником мощнейшего тренда
Регистрация с помощью telegram бота и заработок 30% в месяц!
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