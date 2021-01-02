Учитывая пандемию и сопутствующий ей экономический кризис, омрачившие 2020 год, несложно догадаться, что этот год не будет беззаботным для всего человечества. Мир археологии также ощутил последствия происходящего, поскольку в результате …
Сериал «Игра Престолов» закончился и возмущению фанатов нет предела. А пока они собирают петиции, чтобы переснять последний сезон, почему бы не поэкспериментировать и не представить советских мультяшных персонажей в роли …
Новая работа Сергея Елкина. Традиционно 1 января воспринимают как символическую дату для начала новой жизни (еще, конечно, можно начинать ее каждый понедельник). Но новая жизнь приходит только тогда, когда покончено …
Бывшая супруга юмориста Петросяна хотела бы узнать, кто распускает про нее слухи. Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин Юмористке Елене Степаненко приписали бурный роман с 30-летним помощником. Разведенная звезда эмоционально высказалась об этой новости, …