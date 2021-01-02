Новости.

Новости

Топ-10: Крупнейшие археологические открытия 2020 года

Учитывая пандемию и сопутствующий ей экономический кризис, омрачившие 2020 год, несложно догадаться, что этот год не будет беззаботным для всего человечества. Мир археологии также ощутил последствия происходящего, поскольку в результате …

Пользуясь холодной погодой, умельцы замораживают мыльные пузыри

Змея, которую никто не приглашал, не дала маме с ребёнком спокойно отдохнуть

После массовой гибели цыплят фермерша обратилась за помощью к высшим силам

Камера видеонаблюдения подтвердила, что собаки действительно едят домашние задания

Демотиваторы.

Демотиваторы

Фото-приколы и картинки (46 шт)

Ну как вы там, доели салаты? Большая подборка свежих фото-приколов и картинок для хорошего настроения! В этом выпуске:

В параллельной вселенной мировых брендов (24 фото)

Новогодние картинки (20 шт)

Папы девочек — самые красивые! (48 фото)

Почти получилось! (30 фото)

Кино.

Кино

Лучшие фильмы для нескучного Нового года в кругу семьи

Новый год – домашний праздник, который собирает под одной крышей всю семью. В нашей подборке – лучшие фильмы для того, чтобы нескучно провести время с детьми и родственниками. Все ленты …

«Смотреть обязательно»: зрители о фильме «Огонь»

Главные фильмы новогодних каникул

Фильмы для лучшего Нового года в компании закадычных друзей

Стало известно, насколько хорошо россияне помнят «Иронию судьбы»

Комиксы.

Комиксы

Персонажи «Игры Престолов» в стиле героев советских мультфильмов (8 фото)

Сериал «Игра Престолов» закончился и возмущению фанатов нет предела. А пока они собирают петиции, чтобы переснять последний сезон, почему бы не поэкспериментировать и не представить советских мультяшных персонажей в роли …

Мультфильмы, которые предсказали события из будущего (16 фото)

Принцессы бывают разные (10 картинок)

Минутка размышлений о приспособляемости от динозавров (9 картинок)

Жизненный комикс об отношениях (6 картинок)

Курьезы.

Курьезы

Свежая карикатура на главную цель 1 января

Новая работа Сергея Елкина. Традиционно 1 января воспринимают как символическую дату для начала новой жизни (еще, конечно, можно начинать ее каждый понедельник). Но новая жизнь приходит только тогда, когда покончено …

Квартал-95 показал пародию на новогоднюю речь Зеленского

Забавные фотки от людей, которые знают толк в новогодних подарках

Соцсети высмеяли «новогоднюю» погоду новой фотожабой

Что стало с человеком из страны, которой нет на карте

Шоу бизнес.

Шоубиз

Елена Степаненко прокомментировала новость о романе с молодым помощником

Бывшая супруга юмориста Петросяна хотела бы узнать, кто распускает про нее слухи. Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин Юмористке Елене Степаненко приписали бурный роман с 30-летним помощником. Разведенная звезда эмоционально высказалась об этой новости, …

Анна Седокова рассказала, как страдала от боли в новогоднюю ночь

Утро доброе? ТОП-5 фото звезд, переживших новогоднюю ночь

Десятки миллионов россиян встретили 2021 год в компании звезд «Дорожного радио»

В шестой раз! Лолита поразила новостью о тайном замужестве